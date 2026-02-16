PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Per Haftbefehl gesuchter 32-Jähriger leistet Widerstand

Bensheim (ots)

Im Bereich des Parkplatzes eines Einkaufsmarktes in der Schwanheimer Straße, kontrollierten Polizisten am Freitagabend (13.02.), gegen 21.00 Uhr, einen 32 Jahre alten Mann. Bei seiner Überprüfung stellte sich anschließend heraus, dass er wegen illegalen Besitzes von Dopingmitteln per Haftbefehl gesucht wurde. Weil der Mann die darin geforderte Geldstrafe nicht zahlen konnte, sollte er von den Beamten festgenommen werden. Hierbei leistete der 32-Jährige Widerstand. Er und ein 26 Jahre alter Polizeioberkommissar zogen sich bei dem Gerangel leichte Verletzungen zu. Der unter Drogen- und Alkoholeinfluss stehende Festgenommene wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Ihn erwartet nun zudem eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

