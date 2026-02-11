PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unter Drogen Unfall verursacht - Mehrere Strafanzeigen für 29-Jährigen

Bremerhaven (ots)

Ein 29-jähriger Autofahrer hat am Dienstagabend, 10. Februar, in Bremerhaven-Mitte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist gegen einen Ampelmast und einen Fahrradständer geprallt. Ein vor Ort durchgeführter Schnelltest lässt auf einen möglichen Drogenkonsum schließen.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Mann kurz vor 20 Uhr die Bürgermeister-Smidt-Straße mit offenbar überhöhter Geschwindigkeit in südliche Richtung. Kurz vor der Kreuzung zur Schleusenstraße verlor er aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem dortigen Fahrradständer und dem Mast der Ampelanlage. Es entstand hoher Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme ergaben sich für die Polizei Hinweise darauf, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Ein Schnelltest fiel positiv auf Kokain und THC aus, sodass eine Blutprobe fällig wurde. Außerdem fanden die eingesetzten Polizeibeamten heraus, dass der genutzte VW Golf nicht zugelassen und auch nicht versichert war. Der 29-jährige Unfallverursacher verfügt zudem nicht über eine gültige Fahrerlaubnis. Dies zieht weitere Strafanzeigen nach sich.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Telefon: 0471 953-1404
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

