POL-Bremerhaven: Einbrecher steigen über das Küchenfenster ein

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter drangen in Bremerhaven-Lehe zwischen dem 30. Januar, 16:00 Uhr, und dem 9. Februar, 12:00 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Gorch-Fock-Straße ein. Die Diebe brachen den Schließmechanismus des Küchenfensters auf und stiegen von dort in das Haus ein. Im Inneren des Hauses durchsuchten die Täter sämtliche Räume, einschließlich des Obergeschosses. Sie öffneten Türen und Schubladen des Mobiliars und durchwühlten diese. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde lediglich eine rote Metallkassette entwendet. Dann flüchteten die Täter bislang unerkannt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines Wohnungseinbruchdiebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die im fraglichen Zeitraum in der Gorch-Fock-Straße oder Umgebung verdächtige Feststellungen gemacht haben, diese unter der Telefonnummer 0471/953-4444 mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Pressestelle
Telefon: 0471 / 953-1403
E-Mail: Presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

