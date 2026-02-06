Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Diebe kommen über den Balkon

Bremerhaven (ots)

Zu einem Einbruch in eine Wohnung war es Donnerstagabend, 5. Februar, zwischen 17:00 und 20:30 Uhr, in der Braunstraße in Bremerhaven-Grünhöfe gekommen. Unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner und stiegen über den Balkon in die Parterrewohnung ein. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen konnten die bislang unbekannten Täter die Terrassentür über ein auf Kipp stehendes Seitenfenster öffnen und so in die Wohnung einsteigen. In der Wohnung durchsuchten die Täter Schränke und Kommoden. Nach ersten Erkenntnissen fanden die Einbrecher Bargeld und flüchteten dann mit ihrer Beute. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines Wohnungseinbruchdiebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die im fraglichen Zeitraum zwischen 17:00 und 20:30 Uhr in der Braunstraße oder Umgebung verdächtige Feststellungen gemacht haben, diese unter der Telefonnummer 0471/953-4444 mitzuteilen.

