Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrecher stehlen Tresor aus Kiosk

Bremerhaven (ots)

In der Zeit von Dienstag, 3. Februar, 18 Uhr, bis Mittwoch, 4. Februar, 6 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Kiosk im Bremerhavener Stadtteil Lehe.

Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Geschäft an der Hafenstraße, indem sie ein Fenster einschlugen.Aus dem Kiosk wurde ein Tresor entwendet.Zum Inhalt können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei Bremerhaven bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu der Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

