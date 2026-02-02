Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Ladendiebin leistet Widerstand

Bremerhaven (ots)

Eine 35 Jahre alte Ladendiebin hat nach ihrer Festnahme am Freitagabend, 31. Januar, in Bremerhaven-Mitte Widerstand geleistet. Sie wurde ins Gewahrsam der Polizei gebracht.

Angestellte eines Supermarktes in der Rudloffstraße beobachteten die Frau gegen 18.15 Uhr dabei, wie sie versuchte, drei Dosen Bier zu stehlen. Sie hielten die Frau auf, bis die Polizei eintraf. Gegenüber den Beamten wurde sie immer aufgebrachter, schrie und trat die Einsatzkräfte. Gegen sie wurden nun Strafverfahren wegen Diebstahls, Beleidigung und Widerstand eingeleitet.

