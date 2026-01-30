Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: 36-Jähriger randaliert im Hotel

Bremerhaven (ots)

Die Betreiber eines Hotels in Bremerhaven-Twischlehe informierten am Donnerstagmittag, 29. Januar, die Polizei, nachdem sie von einem Gast beleidigt und bedroht worden waren.

Gegen 12.15 Uhr rückten daraufhin zwei Streifenwagen zu dem Hotel in die Wurster Straße aus, da der 36-jährige Mann angekündigt hatte, nun auch handgreiflich werden zu wollen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich die Situation zwar vorübergehend beruhigt, dennoch äußerte der leicht alkoholisierte Mann gegenüber der Polizei, weiterhin im Hotel randalieren zu wollen.

Aus diesem Grund sollte der Störenfried in Gewahrsam genommen werden. An der Polizeidienststelle stellten die Beamten jedoch ein augenscheinlich vorliegendes Krankheitsbild fest. Der Mann wurde daraufhin zur Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo er letztlich verblieb.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell