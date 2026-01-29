Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Falscher Polizist am Telefon: Warnung vor sogenannten Schockanrufen

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven warnt erneut vor sogenannten Schockanrufen. Am heutigen Donnerstag, 29. Januar, erhielt beispielsweise eine Seniorin im Stadtteil Geestemünde einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten. Der vermeintliche Polizist erzählte der Frau, dass es vor kurzem in ihrer Nachbarschaft zu einem Raubüberfall gekommen sei. Dabei sei angeblich bei den Tätern eine Liste gefunden worden, die darauf schließen ließ, dass die Seniorin nun das nächste Opfer sei. Direkt im Anschluss erkundigte sich der vermeintliche Polizist nach den Vermögensverhältnissen der Dame. Glücklicherweise war die Geestemünderin schon früh im Gespräch misstrauisch geworden und erinnerte sich an die gültigen Präventionshinweise der Polizei. Sie ging nicht auf die Forderungen des Anrufers ein und sorgte dafür, dass dieser kurz darauf das Gespräch beendete. Anschließend rief sie selbst über den Notruf 110 die Polizei und schilderte den Fall.

In diesem Zusammenhang erneuert die Polizei Bremerhaven ihre Warnung: - Legen Sie auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen. - Rufen Sie ihre Angehörigen unter den Ihnen bekannten Nummern an. - Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen! - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei! - Die Polizei fordert nie Wertgegenstände oder Geldbeträge von Ihnen - und sammelt diese auch nicht zum Schutz vor Diebstahl bei ihnen ein.

Weitere Tipps und Hinweise erhalten Sie bei den Präventionsbeamt:innen der Polizei Bremerhaven unter praevention@polizei.bremerhaven.de und online unter www.polizei-beratung.de

