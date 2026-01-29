Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Diebe brechen Container im Fischereihafen auf

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven bittet um Zeugenhinweise zu einem besonders schweren Diebstahl, der sich im Fischereihafen ereignet hat. In der Zeit von Freitag, 16. Januar, 13 Uhr, bis Montag, 19. Januar, 8 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter zwei Container auf dem Gelände eines Blumengeschäftes in der Straße Am Lunedeich auf.

Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter zunächst ein Fenster eines Containers auf. Aus diesem Container wurde jedoch nichts entwendet. Anschließend brachen die Unbekannten das Schloss eines zweiten Containers auf und entwendeten dort Kupferkabel sowie einen Stromverteiler. Danach flüchteten sie unerkannt.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich Am Lunedeich/Seeborg verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bremerhaven unter der Telefonnummer 0471 / 953-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell