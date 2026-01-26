PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-Bremerhaven: Autoscheibe eingeschlagen - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Bremerhaven (ots)

In der Nacht zu Montag, 26. Januar, nahmen Polizeibeamte einen 40-jährigen Mann vorläufig fest, der verdächtigt wird, die Scheiben eines geparkten Autos eingeschlagen zu haben.

Gegen 2.45 Uhr wurde der Tatverdächtige von einem aufmerksamen Passanten dabei beobachtet, wie er in der Thorner Straße die Scheibe eines abgestellten Opels zerstörte. Der Zeuge verständigte umgehend die Polizei. Die alarmierten Einsatzkräfte nahmen den mutmaßlichen Täter vorläufig fest.

Um weiteren Straftaten vorzubeugen, wurde der 40-Jährige zur Verhinderung weiterer Delikte vorläufig in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls im besonders schweren Fall eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Telefon: 0471 953-1405
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven

