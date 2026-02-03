PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Emotionale Eskalation führt zu Polizeieinsatz

Bremerhaven (ots)

Ein emotionaler Ausnahmezustand führte am Montagabend, 2. Februar, zu einem Polizeieinsatz in Bremerhaven-Königsheide. Gegen 19 Uhr eskalierte ein Streit zwischen einem Ehepaar, woraufhin der Mann den Notruf wählte.

Die 47-jährige Ehefrau zeigte sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte hochgradig aufgebracht und ließ sich nicht beruhigen. Zur Deeskalation nahmen die Beamten die Frau in Gewahrsam. Dabei wurde sie handgreiflich, sodass Handfesseln angelegt werden mussten. Anschließend wurde sie aufgrund der psychischen Ausnahmesituation in einem Krankenhaus ärztlich vorgestellt und verblieb dort zur weiteren Abklärung. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Beleidigung, Bedrohung sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

