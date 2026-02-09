Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Schlafender Fahrgast wird aggressiv

Bremerhaven (ots)

Am Sonntagmittag, 8. Februar, kam es im Bremerhavener Stadtteil Wulsdorf im Bereich der Bushaltestelle Ringstraße/Bahnhofstraße zu einem Polizeieinsatz aufgrund eines aggressiven Mannes.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen bemerkte ein 64-jähriger Busfahrer gegen 12.30 Uhr an der Endhaltestelle einen schlafenden Fahrgast in seinem Bus. Als er den Mann weckte, reagierte dieser sofort aggressiv und schlug nach dem Busfahrer, traf ihn jedoch nicht. Anschließend verließ der Mann das Fahrzeug und traf an der Bushaltestelle auf eine Frau mit Rollator sowie deren Ehemann. Der aufgebrachte 26-Jährige trat der Frau gegen die Hüfte und versuchte, ihren Mann anzuspucken, verfehlte diesen jedoch. Danach flüchtete der Tatverdächtige in Richtung der Bahngleise. Eine alarmierte Polizeistreife konnte den Mann noch in Tatortnähe antreffen und festnehmen. Den Beamten war der 26-Jährige bereits aus vorangegangenen ähnlichen Einsätzen bekannt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab deutliche Hinweise auf Alkoholkonsum. Der Tatverdächtige wurde in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.

