Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Safer Internet Day 2026

Bremerhaven (ots)

Unter dem Motto "Together for a better Internet" macht die Polizei Bremerhaven heute, am 10. Februar 2026, zum Safer Internet Day auf die Sicherheit im Netz aufmerksam. Besonders Kinder, Jugendliche, ihre Eltern und Senioren sollen für den verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien sensibilisiert werden.

Bei dem Safer Internet Day geht es unter anderem um: - Respektvollen Umgang miteinander im Netz, - Förderung der Medienkompetenz, - Schaffung klarer rechtlicher Rahmenbedingungen, - Bereitstellung hochwertiger digitaler Angebote für Kinder und Jugendliche.

"Die Sicherheit im Internet betrifft uns alle - vom Schulkind bis zu den Senioren", erklärt Nicole Füllmich-Penshorn von der Abteilung Zentrale Prävention der Polizei Bremerhaven. "Wir möchten das Bewusstsein für einen souveränen und verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien stärken und aufzeigen, wie jede und jeder Einzelne dazu beitragen kann, das Internet sicherer zu machen."

Zum Safer Internet Day stellt die EU-Initiative Klicksafe mit dem Thema "KI and me - In künstlicher Beziehung" die Frage in den Mittelpunkt, wie sich die zunehmende Nutzung von KI-Begleitern auf unser Miteinander und vor allem auf das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen auswirkt.

Die Polizei Bremerhaven nutzt den heutigen Tag, um Tipps für mehr Sicherheit im Netz zu geben:

- Verwenden Sie sichere Passwörter - Vorsicht bei unbekannten Links und Nachrichten - Im Zweifel nicht anklicken - Teilen Sie persönliche Daten nur bewusst und nicht an Unbekannte - Pflegen Sie eine offene Kommunikation über Online-Erfahrungen

Mit der Aktion möchte die Polizei Bremerhaven das aktive Mitwirken von Institutionen, Schulen, Eltern und Jugendlichen auf lokaler Ebene fördern und gleichzeitig die öffentliche Aufmerksamkeit auf das Thema "Sicheres Internet" lenken.

Mehr zum Safer Internet Day finden Sie unter:

https://www.klicksafe.de/sid/informationen-zum-safer-internet-day

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/

https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Verbraucherinnen-und-Verbraucher/verbraucherinnen-und-verbraucher_node.html

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell