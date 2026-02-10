PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unbekannte rauben Handy und Bargeld - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven ermittelt nach einem Raub und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Tat.

Am Montag, 9. Februar, befand sich ein 45-jähriger Mann gegen 10 Uhr in einem Restaurant an der Bürgermeister-Smidt-Straße zwischen Lloydstraße und Preßburger Straße. Als er das Restaurant verließ und mit Bargeld sowie seinem Handy in der Hand auf die gegenüberliegende Straßenseite ging, wurde er plötzlich von zwei unbekannten Männern angesprochen. Diese schlugen mehrfach auf den 45-Jährigen ein. Als das Opfer zu Boden stürzte, rissen die Täter ihm das Bargeld und das Handy aus der Hand und flüchteten in unbekannte Richtung.

Der 45-Jährige beschrieb die Täter wie folgt: Beide Männer waren etwa 20 bis 30 Jahre alt und mutmaßlich osteuropäischer Herkunft. Sie hatten blonde Haare und waren zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 bei der Polizei Bremerhaven zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Telefon: 0471 953-1404
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 12:07

    POL-Bremerhaven: Safer Internet Day 2026

    Bremerhaven (ots) - Unter dem Motto "Together for a better Internet" macht die Polizei Bremerhaven heute, am 10. Februar 2026, zum Safer Internet Day auf die Sicherheit im Netz aufmerksam. Besonders Kinder, Jugendliche, ihre Eltern und Senioren sollen für den verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien sensibilisiert werden. Bei dem Safer Internet Day geht es unter anderem um: - Respektvollen Umgang miteinander im ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 10:48

    POL-Bremerhaven: Einbrecher steigen über das Küchenfenster ein

    Bremerhaven (ots) - Unbekannte Täter drangen in Bremerhaven-Lehe zwischen dem 30. Januar, 16:00 Uhr, und dem 9. Februar, 12:00 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Gorch-Fock-Straße ein. Die Diebe brachen den Schließmechanismus des Küchenfensters auf und stiegen von dort in das Haus ein. Im Inneren des Hauses durchsuchten die Täter sämtliche Räume, einschließlich ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 11:19

    POL-Bremerhaven: Schlafender Fahrgast wird aggressiv

    Bremerhaven (ots) - Am Sonntagmittag, 8. Februar, kam es im Bremerhavener Stadtteil Wulsdorf im Bereich der Bushaltestelle Ringstraße/Bahnhofstraße zu einem Polizeieinsatz aufgrund eines aggressiven Mannes. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen bemerkte ein 64-jähriger Busfahrer gegen 12.30 Uhr an der Endhaltestelle einen schlafenden Fahrgast in seinem Bus. Als er den Mann weckte, reagierte dieser sofort aggressiv ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren