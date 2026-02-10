Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unbekannte rauben Handy und Bargeld - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven ermittelt nach einem Raub und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Tat.

Am Montag, 9. Februar, befand sich ein 45-jähriger Mann gegen 10 Uhr in einem Restaurant an der Bürgermeister-Smidt-Straße zwischen Lloydstraße und Preßburger Straße. Als er das Restaurant verließ und mit Bargeld sowie seinem Handy in der Hand auf die gegenüberliegende Straßenseite ging, wurde er plötzlich von zwei unbekannten Männern angesprochen. Diese schlugen mehrfach auf den 45-Jährigen ein. Als das Opfer zu Boden stürzte, rissen die Täter ihm das Bargeld und das Handy aus der Hand und flüchteten in unbekannte Richtung.

Der 45-Jährige beschrieb die Täter wie folgt: Beide Männer waren etwa 20 bis 30 Jahre alt und mutmaßlich osteuropäischer Herkunft. Sie hatten blonde Haare und waren zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 bei der Polizei Bremerhaven zu melden.

