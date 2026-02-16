Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Schaafheim: Bargeld und Schmuck erbeutet

Wer hat etwas gesehen?

Schaafheim (ots)

Weil bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Gießener Straße einbrachen, sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge brachen die Einbrecher am Samstag (14.2.), in der Zeit zwischen 10.45 und 19.30 Uhr, in das Haus ein. Sie verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zugang ins Innere. Dort durchwühlten sie die Räumlichkeiten und suchten nach Wertgegenständen. Unter anderem entwendeten sie Bargeld sowie Schmuck und flüchteten anschließend unerkannt in unbekannte Richtung. Nach erster Schätzung hinterließen sie einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell