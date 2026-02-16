PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch im Paulusviertel
Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Auf Wertvolles in einem Amtsgebäude in der Ohlystraße hatten es bislang Unbekannte zwischen Freitag (13.2.) und Sonntagmorgen (15.2.) abgesehen. Die Täter brachen ein Fenster auf der Rückseite auf und durchsuchten im Anschluss das Gebäude nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen flüchteten die Einbrecher ohne Beute. Die Kripo Darmstadt (K21/22) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang unter der Rufnummer 06151/969-0 nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Schmidt Christoph
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

