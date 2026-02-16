Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch im Paulusviertel

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Auf Wertvolles in einem Amtsgebäude in der Ohlystraße hatten es bislang Unbekannte zwischen Freitag (13.2.) und Sonntagmorgen (15.2.) abgesehen. Die Täter brachen ein Fenster auf der Rückseite auf und durchsuchten im Anschluss das Gebäude nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen flüchteten die Einbrecher ohne Beute. Die Kripo Darmstadt (K21/22) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang unter der Rufnummer 06151/969-0 nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

