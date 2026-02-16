PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Selbstbedienungsladen
Vorläufige Festnahme nach erfolgreicher Fahndung

Darmstadt (ots)

Am frühen Montagmorgen (16.02.) wurde in einen Lebensmittelmarkt am Darmstädter Nordbahnhof eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen drangen drei 18, 17 und 14 Jahre alte Tatverdächtige gegen 4.20 Uhr gewaltsam über die Eingangstür in den Markt ein und nahmen Lebensmittel im Wert von mehreren hundert Euro an sich. Bei ihrer anschließenden Flucht konnten sie in unmittelbarer Nähe durch alarmierte Streifen des 3. Polizeireviers festgenommen werden. Die Drei wurden im Anschluss zur Wache gebracht, wo Anzeige erstattet wurde. Sie müssen sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

