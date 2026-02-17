Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: Kripo ermittelt nach Raub

Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt (ots)

Nachdem sich am Montagmorgen (16.2.) in der Leuschnerstraße ein Raub zugetragen hat, sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge soll ein bislang unbekannter Täter gegen 5 Uhr einen 28-Jährigen gegen den Kopf geschlagen und die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Als er die Herausgabe verweigerte verlieh der Kriminelle seiner Forderung unter anderem mit einem Biss Nachdruck. Anschließend rief der 28-Jährige um Hilfe, woraufhin der Unbekannte ohne Beute in Richtung Nieder-Ramstädter-Straße flüchtete.

Der Täter soll zum Tatzeitpunkt dunkel gekleidet gewesen sein. Er trug eine schwarze Kapuze sowie einen Mundschal.

Wer den Vorfall beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise zu dem Kriminellen geben kann, wird gebeten, Kontakt mit den Ermittlerinnen und Ermittlern der Kripo in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 aufzunehmen.

