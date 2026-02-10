Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Diebesbande mit Polizeistrategie ausgetrickst

Neustrelitz (ots)

Gestern Nachmittag haben Polizisten einen größeren, strategischen Einsatz mit Erfolg beendet. Ursprünglich wurden Beamte des Neustrelitzer Polizeireviers zu einem Einkaufsmarkt in die Zierker Straße gerufen: Zwei mutmaßliche Ladendiebe warteten dort mit einem Ladendetektiv auf die Einsatzkräfte. Eigentlich ein Routineeinsatz. Eigentlich.

Denn nachdem bei den beiden Beschuldigten, ein 33-jähriger sowie ein 24-jähriger Pole, Diebesgut im Wert von rund 60 Euro aus dem Einkaufsmarkt sichergestellt wurde, konnten sie zwar zunächst aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen werden. Jedoch glaubten die Polizisten die Geschichte nicht so ganz, dass die beiden allein und zufällig in dem Markt waren und nun wieder in Richtung Polen weiterfahren würden.

Mit verschiedenen Einsatzkräften und unterschiedlichen Positionierungen wollten die Polizisten gestern herausfinden, ob die beiden weitere Mittäter haben. Und tatsächlich hielten die Kräfte wenig später ein Fahrzeug an, in dem nicht nur die beiden Beschuldigten saßen, sondern auch zwei weitere polnische Staatsbürger. Der 59-jährige Fahrzeugführer stand dabei unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und hatte keinen Führerschein.

Bei der Durchsuchung des Autos fanden die Polizisten verschiedene Waren, die mutmaßlich zuvor aus Geschäften der Residenzstadt gestohlen worden waren, darunter aus Möbel- und Bekleidungsgeschäften.

Alle vier Beschuldigte - eine 37-jährige Polin war ebenfalls im Auto - wurden wegen des dringenden Tatverdachts des mehrfachen Diebstahls für weitere Maßnahmen mit aufs Revier genommen. Im Anschluss konnten sie aus den Maßnahmen wieder entlassen werden.

Neben den Ermittlungen der Kripo wegen Ladendiebstahls wird zusätzlich gegen den Fahrer wegen Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln und wegen Fahrens ohne Führerschein ermittelt.

