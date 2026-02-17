PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Hirschhorn: 24-Jähriger von mehreren Angreifern attackiert und verletzt/Polizei sucht Zeugen

Hirschhorn (ots)

Ein 24 Jahre alter Mann wurde am Sonntagabend (15.02.), gegen 21.15 Uhr, im Rahmen des Faschingstreibens nach dem Hirschhorner Umzug im Bereich eines Lokals in der Hauptstraße von mehreren Angreifern geschlagen und am Boden liegend getreten. Der 24-Jährige wurde hierbei erheblich verletzt und kam anschließend in ein Krankenhaus. Der Hauptangreifer war etwa 20 bis 25 Jahre alt, trug eine dunkle Jacke und war auch insgesamt dunkel gekleidet. Er hatte an der Seite rasierte und auf dem Kopf kurze, gekräuselte Haare. Alle etwa sieben bis neun Angreifer, die auf ungefähr das gleiche Alter geschätzt werden, sollen ein südländisches Erscheinungsbild haben.

Die Ermittlungen der Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an. Zeugen und Personen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, werden um Kontaktaufnahme mit dem Polizeiposten Hirschhorn unter der Telefonnummer 06272/9305-0 gebeten.

