PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pkw brennt aus - Polizei bittet um Zeugenhinweise

POL-PDPS: Pkw brennt aus - Polizei bittet um Zeugenhinweise
  • Bild-Infos
  • Download

Pirmasens (ots)

In der Nacht zu Dienstag (27.01.26), kam es im Bereich Hochstellerhof zu einem Fahrzeugbrand, der Fragen aufwirft. Kurz nach 1 Uhr wurde die Integrierte Leitstelle über einen brennenden PKW in der Zufahrt zum dortigen Sportheim ("Auf dem Hammelschachen") informiert. Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich vermutlich um einen Ford der Modellreihe C-Max oder S-Max. Auffällig: Am Fahrzeug waren keine Kennzeichen angebracht. Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr konnte ein Totalschaden am Fahrzeug nicht verhindert werden. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde das Wrack sichergestellt und durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. Die Ermittlungen zur Brandursache und zur Identität des Halters dauern an. Personen, die Angaben zu dem Fahrzeug, seinem Abstellen oder verdächtigen Personen im Bereich des Sportheims Hochstellerhof machen können, werden gebeten, sich mit der zuständigen Kriminalinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 13:33

    POL-PDPS: Tödlicher Verkehrsunfall

    Pirmasens (ots) - In der gestrigen Montagnacht (26.01.2026) kam es auf der Kreisstraße 6 zwischen den Ortschaften Gersbach und Windsberg zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger Mann erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam vor Mitternacht ein Pkw in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Bäumen. Der Fahrer erlitt infolgedessen tödliche ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 11:30

    POL-PDPS: Unfall auf der Bundesstraße - Polizei sucht Zeugen

    Pirmasens (ots) - Am Dienstagnachmittag (20.01.2026) kam es auf der B 270 zwischen Pirmasens und Waldfischbach-Burgalben zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Gegen 15.45 Uhr fuhr eine Pkw-Fahrerin in Fahrtrichtung Waldfischbach-Burgalben. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen setzte die Fahrzeuglenkerin in der ersten Rechtskurve nach dem Kreisel Husterhöhe zu ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 11:02

    POL-PDPS: Familienstreit eskaliert

    Pirmasens (ots) - Ein Streit zwischen Vater und Sohn ist am Dienstagnachmittag (20.01.2026) in der Pirmasenser Innenstadt eskaliert. Dabei erlitt ein 60-jähriger Mann eine Stichverletzung und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Kurz nach 16 Uhr ging bei der Polizeiinspektion Pirmasens der Notruf eines Mannes ein, der eine gewaltsame Auseinandersetzung mit seinem Vater meldete. Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte und des Rettungsdienstes in dem betroffenen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren