Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pkw brennt aus - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bild-Infos

Download

Pirmasens (ots)

In der Nacht zu Dienstag (27.01.26), kam es im Bereich Hochstellerhof zu einem Fahrzeugbrand, der Fragen aufwirft. Kurz nach 1 Uhr wurde die Integrierte Leitstelle über einen brennenden PKW in der Zufahrt zum dortigen Sportheim ("Auf dem Hammelschachen") informiert. Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich vermutlich um einen Ford der Modellreihe C-Max oder S-Max. Auffällig: Am Fahrzeug waren keine Kennzeichen angebracht. Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr konnte ein Totalschaden am Fahrzeug nicht verhindert werden. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde das Wrack sichergestellt und durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. Die Ermittlungen zur Brandursache und zur Identität des Halters dauern an. Personen, die Angaben zu dem Fahrzeug, seinem Abstellen oder verdächtigen Personen im Bereich des Sportheims Hochstellerhof machen können, werden gebeten, sich mit der zuständigen Kriminalinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell