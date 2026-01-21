PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfall auf der Bundesstraße - Polizei sucht Zeugen

Pirmasens (ots)

Am Dienstagnachmittag (20.01.2026) kam es auf der B 270 zwischen Pirmasens und Waldfischbach-Burgalben zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Gegen 15.45 Uhr fuhr eine Pkw-Fahrerin in Fahrtrichtung Waldfischbach-Burgalben. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen setzte die Fahrzeuglenkerin in der ersten Rechtskurve nach dem Kreisel Husterhöhe zu einem Überholvorgang an. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor sie dabei die Kontrolle über ihren weißen Hyundai. Der Pkw geriet zunächst nach links von der Fahrbahn ab und touchierte den dortigen Bordstein. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug zurückgeschleudert, kollidierte mit dem gegenüberliegenden rechten Bordstein und kam schließlich schwer beschädigt in der Mittelleitplanke zum Stillstand. Die Verantwortliche blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

