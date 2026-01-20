Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbrecher stehlen Schmuck und Uhren

Zweibrücken (ots)

Am Montagmorgen (19.01.2026) kam es in der Albert-Einstein-Straße zu einem Wohnungseinbruch. Nach aktuellen Erkenntnissen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum zwischen 8.30 Uhr und 9.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Wohnanwesen. Im Inneren des Hauses durchsuchte der Unbekannte die Räumlichkeiten und entwendete mehrere hochwertige Uhren sowie verschiedene Schmuckstücke. Der Gesamtschaden wird derzeit auf mindestens 30.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Pirmasens hat die Ermittlungen übernommen und fragt: Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Albert-Einstein-Straße beobachtet? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

