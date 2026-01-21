PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Familienstreit eskaliert

Pirmasens (ots)

Ein Streit zwischen Vater und Sohn ist am Dienstagnachmittag (20.01.2026) in der Pirmasenser Innenstadt eskaliert. Dabei erlitt ein 60-jähriger Mann eine Stichverletzung und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Kurz nach 16 Uhr ging bei der Polizeiinspektion Pirmasens der Notruf eines Mannes ein, der eine gewaltsame Auseinandersetzung mit seinem Vater meldete. Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte und des Rettungsdienstes in dem betroffenen Wohnanwesen stellten die Beamten zwei verletzte Männer im Alter von 33 und 60 Jahren fest. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen entwickelte sich aus einem zunächst verbal geführten Streit ein körperliches Gerangel. Im Verlauf dieses Handgemenges wurde der 60-jährige Vater durch einen Stich verletzt. Der 33-jährige Sohn erlitt bei dem Vorfall leichte Verletzungen. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde der Ältere in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nach jetzigem Kenntnisstand nicht. Die Hintergründe sowie der Ablauf der Tat sind derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

