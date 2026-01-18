PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Taschendiebstahl im Netto

Polizei Pirmasens (ots)

Am 17.01.2026, in der Zeit zwischen 10 Uhr und 10:30 Uhr war ein 81-jähriger Mann im Netto-Markt in der Waisenhausstraße einkaufen. Im Bereich der Kühltruhen wurde er von einer Person kurz angerempelt. Kurze Zeit später stellte er das Fehlen seines Geldbeutels fest, den er in seine Gesäßtasche gesteckt hatte. Vermutlich wurde der Geldbeutel von einer bislang unbekannten Person bei dem vorherigen Anrempeln aus der Hosentasche entwendet. Im Geldbeutel befanden sich ca. 140 Euro Bargeld, EC-Karte, Führerschein und Ausweis des 81-Jährigen. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631-36915199 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.|pips

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Alle Meldungen Alle
  • 18.01.2026 – 08:06

    POL-PDPS: Pirmasens - Ladendiebstahl im Wasgau Husterhöhe

    Polizei Pirmasens (ots) - Am 17.01.2026, gegen 16:10 Uhr, wurde hiesige Dienststelle über einen jugendlichen Ladendieb im Wasgau-Markt in der Carl-Schurz-Straße informiert. Es stellte sich her-aus, dass der junge Mann im Kassenbereich einen Teil einer E-Zigarette an sich genommen, ausgepackt und in seine Hosentasche gesteckt hatte. Als er vom Personal darauf ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 08:02

    POL-PDPS: Pirmasens - mit E-Scooter unter Drogeneinfluss unterwegs

    Polizei Pirmasens (ots) - Am 17.01.2026, gegen 05:00 Uhr, wurde in der Turnstraße in Pirmasens eine 38-jährige Frau, die dort mit einem E-Scooter unterwegs war, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass die Frau offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen unterwegs gewesen war. Sie räumte den Konsum von Amphetamin ein. Die Weiterfahrt wurde ...

    mehr
  • 17.01.2026 – 14:03

    POL-PDPS: Pirmasens - Trunkenheitsfahrt und mögliche Unfallflucht

    Polizei Pirmasens (ots) - Am 15.01.2026, gegen 21:50 Uhr, wurde hiesige Dienststelle über eine mögliche Unfallflucht in der Straße Am Kiesweg in Pirmasens telefonisch informiert. Das flüchtige Fahrzeug konnte von der Streife kontrolliert werden. Bei einer Überprüfung konnten allerdings zunächst an beiden Fahrzeugen keine Unfallschäden festgestellt werden. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren