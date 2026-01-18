Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Taschendiebstahl im Netto

Polizei Pirmasens (ots)

Am 17.01.2026, in der Zeit zwischen 10 Uhr und 10:30 Uhr war ein 81-jähriger Mann im Netto-Markt in der Waisenhausstraße einkaufen. Im Bereich der Kühltruhen wurde er von einer Person kurz angerempelt. Kurze Zeit später stellte er das Fehlen seines Geldbeutels fest, den er in seine Gesäßtasche gesteckt hatte. Vermutlich wurde der Geldbeutel von einer bislang unbekannten Person bei dem vorherigen Anrempeln aus der Hosentasche entwendet. Im Geldbeutel befanden sich ca. 140 Euro Bargeld, EC-Karte, Führerschein und Ausweis des 81-Jährigen. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631-36915199 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.|pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell