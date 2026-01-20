PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Betrüger erbeuten hohen Geldbetrag - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Saalstadt / Heltersberg (Südwestpfalz) (ots)

Die Kriminalpolizei warnt vor einer aktuellen Welle von betrügerischen Schockanrufen (Call-Center-Betrug), die am gestrigen Montag zu hohen Vermögensschäden in der Region geführt haben. In mindestens zwei Fällen waren die Täter erfolgreich. Am Montag (19.01.2026) kam es gegen 12.30 Uhr in der Gartenstraße in Saalstadt zur Übergabe einer hohen Bargeldsumme. Zuvor war eine Seniorin von einem Komplizen der Täter telefonisch unter Druck gesetzt worden. Der unbekannte Abholer erschien persönlich am Anwesen des Opfers. Nach einem längeren Gespräch händigte die Geschädigte zwei Briefumschläge mit Bargeld in Höhe eines unteren fünfstelligen Betrages aus. Der Abholer wird als circa 30 bis 35 Jahre alt beschrieben und war dunkel gekleidet (dunkles Oberteil und dunkle Hose). Nur wenig später kam es in Heltersberg zu einem weiteren vollendeten Betrugsdelikt. Hier gelang es den Tätern, eine Seniorin zur Herausgabe ihrer EC-Karte samt PIN zu bewegen. Unmittelbar nach der Tat kam es in einer Sparkassenfiliale zu Bargeldabhebungen in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages. Die Kriminalpolizei Pirmasens hat Ermittlungen eingeleitet und fragt die Bevölkerung: Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Saalstadt oder Heltersberg beobachtet? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

