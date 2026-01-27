Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Tödlicher Verkehrsunfall

Pirmasens (ots)

In der gestrigen Montagnacht (26.01.2026) kam es auf der Kreisstraße 6 zwischen den Ortschaften Gersbach und Windsberg zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger Mann erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam vor Mitternacht ein Pkw in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Bäumen. Der Fahrer erlitt infolgedessen tödliche Verletzungen. Es bestehen nach jetzigem Stand der Ermittlungen keine Hinweise auf eine Beteiligung Dritter. Alle weiteren Ermittlungen dauern an.|krä

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell