Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Unversicherter BMW hat Folgen/Offener Haftbefehl - Anzeichen auf Drogenkonsum am Steuer

Groß-Zimmern (ots)

Am Montagmittag (16.02.) fiel einer Streife der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen im Stadtgebiet ein auffällig getunter geparkter BMW auf. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass das Fahrzeug seit August 2025 nicht mehr versichert war. Die Ordnungshüter stellten die Kennzeichen sicher, um eine Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zu unterbinden. Zudem fanden die Polizisten bei ihren Recherchen heraus, dass gegen die Halterin des Autos ein Haftbefehl vorlag. Diese passierte dann zufällig mit einem anderen Wagen die Streifenbeamten und wurde angehalten. Bei ihr zeigten sich Anzeichen auf vorherigen Konsum von Betäubungsmitteln.

Die Fahrerin wurde vorläufig festgenommen. Nach Zahlung der im Haftbefehl geforderten Geldstrafe in Höhe von rund 2400 Euro sowie Durchführung einer Blutentnahme wurde sie wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Frau erwarten nun zwei Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Verdacht des Fahrens unter Drogeneinfluss.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell