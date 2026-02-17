PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Unversicherter BMW hat Folgen/Offener Haftbefehl - Anzeichen auf Drogenkonsum am Steuer

Groß-Zimmern (ots)

Am Montagmittag (16.02.) fiel einer Streife der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen im Stadtgebiet ein auffällig getunter geparkter BMW auf. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass das Fahrzeug seit August 2025 nicht mehr versichert war. Die Ordnungshüter stellten die Kennzeichen sicher, um eine Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zu unterbinden. Zudem fanden die Polizisten bei ihren Recherchen heraus, dass gegen die Halterin des Autos ein Haftbefehl vorlag. Diese passierte dann zufällig mit einem anderen Wagen die Streifenbeamten und wurde angehalten. Bei ihr zeigten sich Anzeichen auf vorherigen Konsum von Betäubungsmitteln.

Die Fahrerin wurde vorläufig festgenommen. Nach Zahlung der im Haftbefehl geforderten Geldstrafe in Höhe von rund 2400 Euro sowie Durchführung einer Blutentnahme wurde sie wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Frau erwarten nun zwei Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Verdacht des Fahrens unter Drogeneinfluss.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 11:12

    POL-DA: Mörlenbach: 51-jähriger Arbeiter tödlich verletzt

    Mörlenbach (ots) - Bei einem Arbeitsunfall am Montagvormittag (16.02.) ist ein 51-jähriger Mann ums Leben gekommen. Gegen 10.40 Uhr wurden Polizei und Rettungskräfte über den Vorfall auf einem Grundstück in der Karlsbader Straße informiert. Nach ersten Erkenntnissen wollte der 51-Jährige mit einem Kran einen Stein transportieren und wurde hierbei zwischen dem Stein und einer Hausmauer eingeklemmt. Der Arbeiter ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 09:03

    POL-DA: Ober-Ramstadt: Kripo ermittelt nach Raub / Wer hat etwas gesehen?

    Darmstadt (ots) - Nachdem sich am Montagmorgen (16.2.) in der Leuschnerstraße ein Raub zugetragen hat, sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge soll ein bislang unbekannter Täter gegen 5 Uhr einen 28-Jährigen gegen den Kopf geschlagen und die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Als er die Herausgabe verweigerte verlieh der Kriminelle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren