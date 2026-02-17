Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Atelier

Elektronik und Werkzeug erbeutet

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter nahmen zwischen Donnerstag (12.2.) und Montag (16.2.) ein Gewerbegebäude in der Goebelstraße ins Visier. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen die Einbrecher eine Scheibe ein und durchsuchten die Räume eines Ateliers. Mit Elektroartikeln und Werkzeug als Beute suchten sie in unbekannte Richtung das Weite.

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann sachdienliche Hinweise geben? Die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) ist unter 06151/969-0 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell