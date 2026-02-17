POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Atelier
Elektronik und Werkzeug erbeutet
Darmstadt (ots)
Bislang unbekannte Täter nahmen zwischen Donnerstag (12.2.) und Montag (16.2.) ein Gewerbegebäude in der Goebelstraße ins Visier. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen die Einbrecher eine Scheibe ein und durchsuchten die Räume eines Ateliers. Mit Elektroartikeln und Werkzeug als Beute suchten sie in unbekannte Richtung das Weite.
Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann sachdienliche Hinweise geben? Die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) ist unter 06151/969-0 zu erreichen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell