Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Rüsselsheim, auffällig grün gemusterter Transporter begeht Unfallflucht

Rüsselsheim (ots)

Am Dienstag, den 17.02.26 hat sich in Rüsselsheim gegen 13 Uhr an der Kreuzung Darmstädter Straße / Kurt-Schuhmacher-Ring ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden ereignet. Das flüchtige Fahrzeug entschied sich an der Ampel kurzerhand den Fahrstreifen nach rechts zu wechseln, wobei er den Ford Fiesta einer 22-jährigen Frau aus Rüsselsheim streifte und diesen stark beschädigte. Ohne anzuhalten fuhr der Flüchtige weiter in Richtung Autobahn.

Bei dem Unfallverursacher handelt es sich um einen weißen Transporter in Sprinter-Größe, welcher weiß lackiert ist und eine auffällige grüne Musterung hat.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Angaben dazu machen, welche Firma solche Fahrzeuge mit auffälliger Musterung besitzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer: 06142-696-0

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Groß-Gerau
Polizeistation Rüsselsheim

Telefon: 06142-696 0
gef. Leidorf, PHK'in

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren