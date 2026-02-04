Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez. Fettbrand löst Feuerwehreinsatz aus

Diez (ots)

Am Dienstag, den 03. Februar, rückten Feuerwehr und Polizei um kurz vor 21 Uhr zu einem gemeldeten Brand an einem Mehrfamilienhaus in der Oraniensteiner Straße aus. Wie sich schnell herausstellte, hatte sich bei einem Bewohner des Hauses während des Kochens Fett in der Pfanne entzündet. Der Mann warf daraufhin die brennende Pfanne aus dem Fenster. Hierbei entzündeten sich Kabel und Teile der Fassade leicht. Es entstand leichter Sachschaden. Der Wohnungsinhaber wurde mit Verdacht einer leichten Rauchgasintoxikation zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell