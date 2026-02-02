PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDMT: Falschfahrer auf der B255 in Höhe 56412 Heiligenroth - Zeugen gesucht

Heiligenroth (ots)

Am Montag den 02.02.2026, gegen 13:56 Uhr, befuhr der Führer eines Personenkraftwagens die B255 in Höhe 56412 Heiligenroth, zwischen den Abfahrten Staudt und Heiligenroth, entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Zwar kollidierte der Beschuldigte hierbei mit keinem anderen, entgegenkommenden Fahrzeug, allerdings wurde im Zuge der aufgenommenen Ermittlungen bekannt, dass bei dem vorgenannten Fahrmanöver mindestens ein weiteres, bislang unbekanntes Fahrzeug gefährdet wurde.

Verkehrsteilnehmer, welche durch den Beschuldigten gefährdet wurden, sowie Zeugen des Vorfalls, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Montabaur unter der unten genannten Telefonnummer in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Montabaur
PK Kniller
Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

