POL-PDMT: Vollsperrung der Lahnstraße nach Verkehrsunfall -Presseerstmeldung
Bad Ems (ots)
Derzeit kommt es aufgrund einer Verkehrsunfallaufnahme zu einer Vollsperrung der B 260, Lahnstraße, Bad Ems nach vorangegangenem Unfall im Begegnungsverkehr. Nach gegenwärtigem Stand gab es infolgedessen mindestens eine verletzte Person. Von Presseanfragen bitten wir derzeit abzusehen, es wird nachberichtet.
