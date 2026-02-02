POL-PDMT: Vollsperrung der Lahnstraße nach Verkehrsunfall -Presseerstmeldung

Fehl-Ritzhausen (ots) - In der Nacht auf Freitag, 30.01.2026, befuhr ein Fahrzeug wahrscheinlich beim Wenden einen nicht umzäunten Vorgarten in der Oranienstraße in Fehl - Ritzhausen. Die durch Schneematsch aufgeweichte Wiese wurde dabei umgepflügt und dadurch beschädigt. Laut Spuren könnte es sich um ein größeres Fahrzeug handeln, dass möglicherweise beim Schneeräumen oder Anliefern wendete. Die Ermittlungen ...

