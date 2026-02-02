PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Vollsperrung der Lahnstraße nach Verkehrsunfall -Presseerstmeldung

Bad Ems (ots)

Derzeit kommt es aufgrund einer Verkehrsunfallaufnahme zu einer Vollsperrung der B 260, Lahnstraße, Bad Ems nach vorangegangenem Unfall im Begegnungsverkehr. Nach gegenwärtigem Stand gab es infolgedessen mindestens eine verletzte Person. Von Presseanfragen bitten wir derzeit abzusehen, es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspekeiton Bad Ems

Telefon: 02603-970-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

