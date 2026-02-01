PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hahn bei Marienberg - Sachbeschädigung durch Glasmurmeln

Bad Marienberg (ots)

Zwischen Freitag, 30.01.2026, 18:00 Uhr, und Samstag, 31.01.2026, 06:50 Uhr, verursachte eine bisher unbekannte Täterschaft mehrere Löcher in zwei Fenstern eines Hauses in der Straße An der Schmiede. Das Haus gehört einem Tierschutzverein. Die erste Vermutung, es könne sich um Einschusslöcher von einem Luftgewehr oder ähnlichem handeln, bestätigten sich nicht. Es fanden sich auf dem Boden vor dem Haus Glasmurmeln und andere Gegenstände, die mit den Schäden in Verbindung stehen dürften. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wurden die Sachen gegen das Haus geworfen. Bereits eine Wochen zuvor wurde an einem direkt benachbarten Haus, das derzeit leer steht, ein gleichartiges Loch in einem Fenster festgestellt. Es dürfte nach jetziger Kenntnis eine gleiche Ursache haben. Ein Motiv für die Sachbeschädigungen ist derzeit nicht erkennbar. Auch die befragte Nachbarschaft konnte keinen Tatverdacht äußern. Mögliche Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg unter 02662 95580.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg

Telefon: 02662 95580

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 01.02.2026 – 08:42

    POL-PDMT: Hardt - Trunkenheitsfahrt

    Hardt (ots) - Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle eines Personenkraftwagens am Samstag, 31.01.2026,11:55 Uhr, in Hardt stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 26jährigen Fahrer aus Bad Marienberg fest. Ein beweiskräftiger Atemalkoholtest auf der Dienststelle ergab einen ordnungswidrigen Wert. Der Mann muss nun mit einem Bußgeld und Fahrverbot rechnen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hachenburg Telefon: ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 08:20

    POL-PDMT: Fehl-Ritzhausen - Verkehrsunfallflucht

    Fehl-Ritzhausen (ots) - In der Nacht auf Freitag, 30.01.2026, befuhr ein Fahrzeug wahrscheinlich beim Wenden einen nicht umzäunten Vorgarten in der Oranienstraße in Fehl - Ritzhausen. Die durch Schneematsch aufgeweichte Wiese wurde dabei umgepflügt und dadurch beschädigt. Laut Spuren könnte es sich um ein größeres Fahrzeug handeln, dass möglicherweise beim Schneeräumen oder Anliefern wendete. Die Ermittlungen ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 08:14

    POL-PDMT: Bad Marienberg - Unfallflucht

    Bad Marienberg (ots) - Am Samstag, 31.01.2026, 10:15 Uhr, wurde an einem Personenkraftwagen, der in der Bornwiese gegenüber eines Seniorenheimes parkte, ein Sachschaden festgestellt, der am Vorabend oder im Laufe der Nacht entstanden sein dürfte. Der Verursacher hatte sich unerlaubt entfernt. Nach Spurenlage könnte ein Fahrzeug von dem Parkplatz des Seniorenheimes kommend gegen das parkende Fahrzeug gestoßen sein. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren