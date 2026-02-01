PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Marienberg - Unfallflucht

Bad Marienberg (ots)

Am Samstag, 31.01.2026, 10:15 Uhr, wurde an einem Personenkraftwagen, der in der Bornwiese gegenüber eines Seniorenheimes parkte, ein Sachschaden festgestellt, der am Vorabend oder im Laufe der Nacht entstanden sein dürfte. Der Verursacher hatte sich unerlaubt entfernt. Nach Spurenlage könnte ein Fahrzeug von dem Parkplatz des Seniorenheimes kommend gegen das parkende Fahrzeug gestoßen sein.

Zeugen oder Verursacher melden sich bitte bei der Polizei Hachenburg.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg
Telefon: 02662 95580

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

