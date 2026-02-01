Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Entwendung von Kupferkabeln - Zeugen gesucht

Müschenbach (ots)

Am Freitag, den 30.01.2026 kam es zwischen 09:42 Uhr und 09:48 Uhr zu einem Kabeldiebstahl aus einem Pkw Anhänger, der auf einem Privatgrundstück in Müschenbach geparkt war. Ein bislang unbekannter männlicher Täter betrat das Grundstück und entwendete ca. 30-50 kg Kabel. Anschließend entfernte er sich mit einem weißen Transporter mit schwarzer Aufschrift.

Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise zu dem weißen Transporter, insbesondere hinsichtlich des Kennzeichens der Polizeiinspektion Hachenburg unter der Rufnummer 02662-95580 oder der E-Mail pihachenburg@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell