Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Entwendung von Kupferkabeln - Zeugen gesucht

Müschenbach (ots)

Am Freitag, den 30.01.2026 kam es zwischen 09:42 Uhr und 09:48 Uhr zu einem Kabeldiebstahl aus einem Pkw Anhänger, der auf einem Privatgrundstück in Müschenbach geparkt war. Ein bislang unbekannter männlicher Täter betrat das Grundstück und entwendete ca. 30-50 kg Kabel. Anschließend entfernte er sich mit einem weißen Transporter mit schwarzer Aufschrift.

Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise zu dem weißen Transporter, insbesondere hinsichtlich des Kennzeichens der Polizeiinspektion Hachenburg unter der Rufnummer 02662-95580 oder der E-Mail pihachenburg@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg

Telefon: 02662-95580

  • 30.01.2026 – 09:16

    POL-PDMT: Witterungsbedingte Verkehrsunfälle im Dienstgebiet der PI Westerburg

    Westerburg (ots) - Im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Westerburg kam es am 29.01. und 30.01. aufgrund winterlicher Witterungsbedingungen zu insgesamt 17 Verkehrsunfällen. Hauptunfallursache war dabei Winterglätte, die insbesondere in den frühen Morgen- und Abendstunden zu gefährlichen Straßenverhältnissen führte. Durch die Unfälle entstand ein Sachschaden ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 18:10

    POL-PDMT: Versuchter Wohnungseinbruch

    Niederahr (ots) - Am 29.01.2026 zwischen 07:30 und 13:00 Uhr versuchte ein unbekannter Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße in Niederahr einzubrechen. Der Täter versuchte mit einem Hebelwerkzeug eine Wohnungseingangstür im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses aufzubrechen. Da dieses jedoch misslang, flüchtete der Beschuldigte unerkannt und ohne Beute. An der Wohnungstür entstand lediglich geringer ...

    mehr
