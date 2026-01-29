PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Versuchter Wohnungseinbruch

Niederahr (ots)

Am 29.01.2026 zwischen 07:30 und 13:00 Uhr versuchte ein unbekannter Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße in Niederahr einzubrechen. Der Täter versuchte mit einem Hebelwerkzeug eine Wohnungseingangstür im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses aufzubrechen. Da dieses jedoch misslang, flüchtete der Beschuldigte unerkannt und ohne Beute. An der Wohnungstür entstand lediglich geringer Sachschaden. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei in Montabaur unter 02602 - 92260 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Montabaur
Steuler, PHK

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

