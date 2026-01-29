PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Höchstenbach - Verkehrsunfall mit Flucht - blauer SUV kommt in Gegenverkehr und verursacht Sachschaden

Hachenburg (ots)

Am 29.01.2026, gegen 16:46 Uhr, kam es auf der B8, in der Gemarkung Höchstenbach (Windpark Hartenfelser Kopf) zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein in Richtung Steinen/Hahner Stock fahrender blauer SUV (mehr aktuell nicht bekannt) kam vermutlich etwas zu weit in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden weißen Transporters. Von dem Transporter abfallende Kunststoffteile prallten zudem auf einen dahinter fahrenden PKW. Der blaue SUV entfernte sich in der Folge in o.g. Richtung, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter 02662-9558-0 oder pihachenburg@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg
Telefon: 02662-9558-0
E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

