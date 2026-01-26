PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Dernbach - Brand eines Carports

Dernbach (ots)

Am Montag, dem 26.01.2026, kam es gegen 09:23 Uhr in der Dr.-Domarus-Straße in Dernbach aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Vollbrand eines Carports. Der Brandort wurde durch die Feuerwehr und die Polizei Montabaur gesichert.

Das Carport, sowie ein darunter befindlicher Wohnwagen brannten gänzlich aus. Auch die Fassade des angrenzenden Wohnhauses wurde durch den Brand beschädigt. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

Die Schadenshöhe wird auf ca. 180.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern noch an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Montabaur
PHK Hempel
Koblenzer Straße 15
56410 Montabaur

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 12:29

    POL-PDMT: Erstmeldung - Gebäudebrand mit einer verletzten Person

    56203 Höhr-Grenzhausen, Im Silbertal 4 (ots) - Höhr-Grenzhausen - Am Montag, den 26.01.2026 wurde gegen 11.50 Uhr ein Gebäudebrand in Höhr-Grenzhausen gemeldet. Zwei Bewohner konnten sich aus dem Gebäude retten, wobei eine Person ins Krankenhaus verbracht werden musste. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an. Die Brandursache ist noch unbekannt. Rückfragen ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 09:01

    POL-PDMT: Niederneisen. Täter brechen in Häuser ein

    Niederneisen (ots) - Am vergangenen Freitag, den 23. Januar, drangen Unbekannte in zwei Wohnhäuser im "Engelsgraben" ein. Der oder die Täter dürften bei der Rückkehr einer Bewohnerin gegen 19:20 Uhr gestört worden sein und die Flucht ergriffen haben. Die Polizeiinspektion Diez bittet um Hinweise unter Tel. 06432-6010. Da erfahrungsgemäß potentielle Einbruchsobjekte durch die Täter im Vorfeld ausbaldowert werden, ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 23:50

    POL-PDMT: Einbruch in Einfamilienhaus - Nachtragsmeldung

    Gückingen (ots) - Neben dem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Buchenweg in 65558 Gückingen kam es am vergangenen Wochenende, in der Zeit von Freitag, gegen 12:00 Uhr, bis Sonntag, um 15:00 Uhr, zu einem weiteren Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße In der Fochmühle in Gückingen. Hierbei wurde durch die Täter jedoch nichts entwendet. Etwaige Zeugen werden auch hier gebeten, sich mit der Polizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren