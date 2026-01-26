POL-PDMT: Niederneisen. Täter brechen in Häuser ein
Niederneisen (ots)
Am vergangenen Freitag, den 23. Januar, drangen Unbekannte in zwei Wohnhäuser im "Engelsgraben" ein. Der oder die Täter dürften bei der Rückkehr einer Bewohnerin gegen 19:20 Uhr gestört worden sein und die Flucht ergriffen haben. Die Polizeiinspektion Diez bittet um Hinweise unter Tel. 06432-6010. Da erfahrungsgemäß potentielle Einbruchsobjekte durch die Täter im Vorfeld ausbaldowert werden, sind auch Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in den Tagen vor der Tat von Relevanz.
