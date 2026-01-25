Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruch in Einfamilienhaus

65558 Gückingen (ots)

Am Samstag, den 24.01.2026, kam es im Verlauf des Abends zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Buchenweg in 65558 Gückingen. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten des Einfamilienhauses und entwendeten Wertgegenstände.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Diez zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell