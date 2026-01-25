Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Erstmeldung

Wirges (ots)

Am heutigen 24.01.26 ereignete sich gegen 18:00 Uhr ein Verkehrsunfall mit verletzter Person auf der L313 bei Wirges. Der allein beteiligte männliche Fahrer kam von der Fahrbahn ab und landete mit seinem Pkw im Graben. Die Unfallaufnahme läuft derzeit, die Person wird durch die Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit. Ein Rettungshubschrauber befindet sich ebenfalls im Einsatz. Die Fahrbahn ist in beide Fahrtrichtungen aktuell komplett gesperrt. Es wird nachberichtet.

