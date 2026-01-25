PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur
POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Erstmeldung

Wirges (ots)

Am heutigen 24.01.26 ereignete sich gegen 18:00 Uhr ein Verkehrsunfall mit verletzter Person auf der L313 bei Wirges. Der allein beteiligte männliche Fahrer kam von der Fahrbahn ab und landete mit seinem Pkw im Graben. Die Unfallaufnahme läuft derzeit, die Person wird durch die Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit. Ein Rettungshubschrauber befindet sich ebenfalls im Einsatz. Die Fahrbahn ist in beide Fahrtrichtungen aktuell komplett gesperrt. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Montabaur
Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

