Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruch in Einfamilienhaus - Nachtragsmeldung

Gückingen (ots)

Neben dem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Buchenweg in 65558 Gückingen kam es am vergangenen Wochenende, in der Zeit von Freitag, gegen 12:00 Uhr, bis Sonntag, um 15:00 Uhr, zu einem weiteren Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße In der Fochmühle in Gückingen. Hierbei wurde durch die Täter jedoch nichts entwendet.

Etwaige Zeugen werden auch hier gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Diez unter den u.g. Kontaktdaten, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell