Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Erstmeldung - Gebäudebrand mit einer verletzten Person

56203 Höhr-Grenzhausen, Im Silbertal 4 (ots)

Höhr-Grenzhausen - Am Montag, den 26.01.2026 wurde gegen 11.50 Uhr ein Gebäudebrand in Höhr-Grenzhausen gemeldet. Zwei Bewohner konnten sich aus dem Gebäude retten, wobei eine Person ins Krankenhaus verbracht werden musste. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an. Die Brandursache ist noch unbekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Höhr-Grenzhausen

Telefon: 02624-94020

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

  • 26.01.2026 – 09:01

    POL-PDMT: Niederneisen. Täter brechen in Häuser ein

    Niederneisen (ots) - Am vergangenen Freitag, den 23. Januar, drangen Unbekannte in zwei Wohnhäuser im "Engelsgraben" ein. Der oder die Täter dürften bei der Rückkehr einer Bewohnerin gegen 19:20 Uhr gestört worden sein und die Flucht ergriffen haben. Die Polizeiinspektion Diez bittet um Hinweise unter Tel. 06432-6010. Da erfahrungsgemäß potentielle Einbruchsobjekte durch die Täter im Vorfeld ausbaldowert werden, ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 23:50

    POL-PDMT: Einbruch in Einfamilienhaus - Nachtragsmeldung

    Gückingen (ots) - Neben dem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Buchenweg in 65558 Gückingen kam es am vergangenen Wochenende, in der Zeit von Freitag, gegen 12:00 Uhr, bis Sonntag, um 15:00 Uhr, zu einem weiteren Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße In der Fochmühle in Gückingen. Hierbei wurde durch die Täter jedoch nichts entwendet. Etwaige Zeugen werden auch hier gebeten, sich mit der Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 13:58

    POL-PDMT: Einbruch in Einfamilienhaus

    65558 Gückingen (ots) - Am Samstag, den 24.01.2026, kam es im Verlauf des Abends zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Buchenweg in 65558 Gückingen. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten des Einfamilienhauses und entwendeten Wertgegenstände. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Diez zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur Polizeiinspektion Diez ...

    mehr
