POL-PDMT: Hardt - Trunkenheitsfahrt
Hardt (ots)
Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle eines Personenkraftwagens am Samstag, 31.01.2026,11:55 Uhr, in Hardt stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 26jährigen Fahrer aus Bad Marienberg fest. Ein beweiskräftiger Atemalkoholtest auf der Dienststelle ergab einen ordnungswidrigen Wert. Der Mann muss nun mit einem Bußgeld und Fahrverbot rechnen.
