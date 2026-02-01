POL-PDMT: Hardt - Trunkenheitsfahrt

Bad Marienberg (ots) - Am Samstag, 31.01.2026, 10:15 Uhr, wurde an einem Personenkraftwagen, der in der Bornwiese gegenüber eines Seniorenheimes parkte, ein Sachschaden festgestellt, der am Vorabend oder im Laufe der Nacht entstanden sein dürfte. Der Verursacher hatte sich unerlaubt entfernt. Nach Spurenlage könnte ein Fahrzeug von dem Parkplatz des Seniorenheimes kommend gegen das parkende Fahrzeug gestoßen sein. ...

