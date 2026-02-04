PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht am Viktoriastollen

Weisel (ots)

In dem Zeitraum vom Dienstag, den 20.01.2026, bis Donnerstag, den 22.01.2026, um 13:15 Uhr befuhr ein unbekanntes Fahrzeug den Grünstreifen neben der Landstraße 339 beim Viktoriastollen in Weisel. Hierbei kollidierte das Fahrzeug mit einem in Fahrtrichtung Kaub linksseitig der Fahrbahn befindlichem Verkehrszeichen und beschädigte dieses. Ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, entfernte sich der Fahrer anschließend von der Unfallörtlichkeit. Das unbekannte Fahrzeug dürfte in der Folge Beschädigungen im Front- oder Heckbereich haben. Zeugen in dieser Angelegenheit werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Goarshausen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion St. Goarshausen
Telefon: 06771/9327-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

