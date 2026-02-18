PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Verdächtiger Gegenstand beim Osthang löst Polizeieinsatz aus

Darmstadt (ots)

Durch einen Medienbericht ist die Polizei am Dienstagabend (17.2.) auf einen vergrabenen Gegenstand auf dem Gelände des Osthangs aufmerksam geworden. Eine Abbildung zeigte eine in Mörtel vergrabene Gasflasche, bespickt mit Nägeln. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die Flasche mit Gas gefüllt war und dadurch eine mögliche Gefahr, insbesondere für die Personen auf dem Gelände, ausging, leitete die Polizei umgehend erste Maßnahmen ein und sperrte den betroffenen Bereich ab.

In diesem Zusammenhang erfolgte auch eine unmittelbare Kontaktaufnahme mit den Personen, die sich im Rahmen der Dauermahnwache auf dem Gelände des Osthangs aufhielten. Diese zeigten sich kooperativ. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass von dem Gegenstand keine Gefahr ausging, woraufhin er ausgegraben wurde. Die Polizei stellte die leere Gasflasche sicher. Die Ermittlungen zu möglichen Verursachern, die den Gegenstand vergraben haben, dauern an. Nach Abschluss der Maßnahmen verließen die eingesetzten Beamtinnen und Beamten das Gelände.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

