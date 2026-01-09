Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Transporter gerät ins Schleudern und kippt um - Fahrer leicht verletzt

Bevern (ots)

Am Donnerstag (08.01.2026) verunfallte ein 37-Jähriger gegen 09:05 Uhr mit seinem Pkw VW auf glatter Fahrbahn. Sein Fahrzeug kippte um.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Holzmindener die Landesstraße 584 von Lütgenade in Richtung Forst. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet er auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern. Er kam im weiteren Verlauf mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er den Seitenraum durchfuhr. An einer ansteigenden Böschung prallte das Fahrzeug ab und kippte auf die Seite. Es kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Der Mann wurde leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell