Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Werbetafel beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Hameln (ots)

Am Donnerstag (01.01.2026) informierte ein Zeuge gegen 12:45 Uhr die Polizei über eine beschädigte Werbetafel an einer Bushaltestelle auf der Deisterallee, Höhe der Hausnummer 12, in Hameln.

Die Polizisten stellten fest, dass der Glaseinsatz einer der links- und rechtsseitig verbauten Werbetafeln beschädigt wurde. Diese wurde durch einen bislang unbekannten Täter fast vollständig entglast.

Die Polizei Hameln bittet Zeugen, die relevante Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

