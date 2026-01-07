Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Erneut Knochen im Weserbereich gefunden

Grohnde (ots)

Am 01.01.2026 meldete eine Zeugin der Polizei Hameln gegen 11:50 Uhr den Fund eines größeren Knochens auf einem Feld im Bereich des Weserufers in Grohnde.

Bereits in der zweiten Jahreshälfte 2025 wurden zwei Leichenteile aus der Weser geborgen (Leichenteil in Weser gefunden https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/6070070) (Weiteres Leichenteil in Weser gefunden https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/6100663).

Der Knochen des Fundes in Grohnde wurde spurenschonend geborgen. Derzeit wird untersucht, ob es sich um einen menschlichen Knochen handelt. Das Fachkommissariat 1 der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden ermittelt auch in diesem Fall und prüft einen Zusammenhang zu den Funden von Anfang Juli 2025 und Mitte August 2025. Weitere polizeiliche Maßnahmen zur Identifizierung des Leichenteils dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell